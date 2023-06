Eneko, de Terrassa, guanyador de «Masterchef»

El menú guanyador d'Eneko

La valoració del segon plat (La familia) per part del jurat va ser clara: "És un plat que no té defectes". Un plat arriscat - era un colomí - que li va sortir perfecte, i que combinava "tradició i modernitat". Jordi Cruz li va reconèixer que, com a exfutbolista, "saps jugar una final".

s'ha proclamat aquest dilluns guanyador de l'onzena edició de, el popular concurs de cuina de TVE. Eneko ha estat un dels aspirants més estimats pel públic i pel jurat, cosa que ha fet que al final acabés vencent.té 38 anys, i va néixer a Saragossa. Actualment treballa a una boutique de cafès i ha treballat com a model, però fins l'any 2016 va ser. Format a les categories inferior del Reial Saragossa, va debutar al primer equip en el partit de tornada dels vuitens de final de la(2006-2007). Després va passar pel filial del FC Barcelona, el CE Sabadell, el Reial Oviedo i al Deportivo Alabès.Viu a Terrassa amb la seva dona, la, i les seves dues filles,- i un tercer fill que està en camí.El primer plat, El amor, està inspirat en la seva dona, "l'amor de la seva vida". Eneko explica que el plat vol emular els sabors que va descobrir en elamb ella a Tailàndia, "que el van fer començar a cuinar enamorat".El postre es diu El futuro, que Eneko vol que sigui. "Una porta que tenia tancada i que la inseguretat em feia no obrir-la", i que espera haver obert gràcies al seu pas pel programa.