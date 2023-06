Una setmana de recerca de la dona desapareguda per la riuada a Ullastrell

Elshan finalitzat aquest dimarts el setè dia de recerca del cos de la dona que viatjava ala Ullastrell dimecres passat, el conductor del qual va aparèixer mort a l'interior del vehicle.El cos d'emergències destinarà al dispositiu efectius de l'per desbrossar, i dues dotacions terrestres, mentre que elstambé hi actuaran amb una unitat canina. Els esforços se centraran a laFins ara, s'ha localitzat roba i alguna altra pertinença de la víctima en zones properes a on es va trobar el cotxe, en una recerca dificultada per laarrossegat pel riu per la forta tempesta. Els cossos d'emergències sospiten que el cadàver podria estar enterrat al riu Llobregat