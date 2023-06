Les comunitats energètiques centren la Setmana Europea de l’Energia Sostenible a Terrassa

Terrassa participa, de dimarts a dijous, en una nova edició de la, queenguany porta el lema Ara és l'hora de compartir l'energia renovable!Així, la programació d'enguany se centrarà en difondre la importància de les, en un context en què és necessari avançar cap a un model energètic "més net, sostenible, descarbonitzat, distribuït i democràtic", com diuen des de l'Ajuntament.La primera activitat organitzada per l'Ajuntament de Terrassa serà dimecres, 21, a la plaça Vella: elMesurem amb energia i vehicle elèctric, que serà a la plaça Vella. L'activitat compta amb el suport de la, i vol explicar quins són els aparells que mesuren el nostre consum i on també es mostrarà el funcionament del cotxe elèctric.Dijous, 22 de juny (18h) hi haurà unaa la Biblioteca Central de Terrassa sobre Les comunitats energètiques: per una transició energètica justa i descentralitzada, a càrrec de la cooperativa, especialista en sistemes fotovoltaics.A Catalunya, la Setmana Europea de l’Energia Sostenible està promoguda per l’, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i la participació d’ajuntaments, entitats, empreses i ciutadania.