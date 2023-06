S'esfondra el fals sostre d'un habitatge al centre de Terrassa

Ensurt aquest divendres a la tarda al. Poc abans de les sis de la tarda, lade Terrassa va rebre un avís que s'havia ensorrat und'un habitatge unifamiliar.Al lloc hi va anar una dotació de la Policia, que va tallar l'accés al carrer per tal de permetre el pas dels, per poder fer el sanejament de l'immoble.Els agents es van encarregar de comprovar quedins de l'habitatge. De fet, segons explica el Diari de Terrassa, els habitants n'havien marxat feia vint minuts. El mateix mitjà assegura que els joves temen que els forts aiguats del passat 13 de juny hagin tingut alguna cosa a veure amb l'esfondrament.