Un any més, Terrassa rebrà lala nit del 23 de juny. L'acte començarà a les 18h al Raval de Montserrat, on es farà la lectura del, enguany escrit pel terrasseng, i serà llegit per la seva filla,, ambLa Flama anirà del Raval al, acompanyada del, a partir de les 18.30h, on se celebrarà la revetlla: un taller de fanalets (19h), rebuda de la flama (20.30h) i, de carmanyola, en què cadascú portarà el seu sopar. L'organització hi posarà les taules i les cadires, un got, la coca i el cava, i la música. Per sopar cal reservar els tiquets a la web deA les 22.30h s'encendrà lai començarà el ball de revetlla, amb ball folk i un punxadiscs per rematar la festa. Durant tot l'esdeveniment hi haurà barra a preus populars.