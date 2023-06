El MNACTEC obre les seves «Col·leccions en línia»

Elha publicat a la seva web un nou apartat de Col·leccions en línia , que permet consultar la informació tècnica i fotografies de 15.859 objectes de les col·leccions patrimonials del Museu, unde tots els que s'hi conserven.Els objectes, seguint la Política d'Adquisicions del MNACTEC, estan classificats en nou: Aparells domèstics, Arts gràfiques, computació, electrònica i comunicacions; Energia, Instrumentació científica i de mesura, Medicina, Sectors productius i serveis, Tecnologies audiovisuals, Tecnologies preindustrials i Transport.Així mateix, de cada objecte es poden consultar lescom el nom, la marca i model, el número d'inventari, la datació, el lloc de fabricació, el material, la tècnica, l'àrea temàtica, la col·lecció, la data d'ingrés, la forma i la font d'ingrés. L'usuari pot navegar per les diverses col·leccions per consultar els diversos objectes i fer servir la cerca simple o avançada per trobar una peça concreta.La publicació de les Col·leccions en línia s'emmarca en l'estratègia dedel MNACTEC, i té com a objectiu facilitar l'accés lliure als objectes que formen part de les col·leccions del Museu. El projecte s'anirà ampliant amb nous objectes i dades d'interès de cadascun d'ells.