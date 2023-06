Ja hi ha data per a la reobertura dels Frànkfurts Vallès

Elsdeja tenen data per la reobertura: serà el pròxim. Si no hi ha cap contratemps de darrera hora, aquest serà el dia en què reobriran cinc dels set establiments, i es reprendrà la distribució a altres comerços que venen els seus productes.Així, gairebé un mes després de l'anunci de tancament , tornaran a obrir els establiments deli el, a Terrassa; el de Pedralbes 2 i el de Badalona. Els de Gran de Gràcia, que necessitava unes obres de remodelació, i Pedralbes, que acostuma a fer vacandes al juliol, encara no ho faran.Segons ha informat l'empresa, és possible que alguns dels productes que tenen menys tirada, possiblement, encarael dia 26, però sí els més tradicionals.Casa Vallèsdels seus locals per un problema amb el seu anterior fabricant , que plantejava unes condicions "inacceptables" per als frànkfurts, i que es va resoldre amb la compra de la firma Embotits Viber , a Valls, per reiniciar la producció dels seus productes.