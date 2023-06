Jordi Ballart, reelegit alcalde de Terrassa

ha estat reelegit alcalde de Terrassa, gràcies als vots de la seva pròpia formació,(11) i els dels seus nous socis de govern,(2) i(2). L'acord entre les formacions es va anunciar i detallar ahir divendres , amb la qual cosa no hi ha hagut cap sorpresa en aquest ple d'investidura., portaveu de TxT, ha reivindicat el projecte municipalista com a "moviment terrassenc i terrassenquista, transversal, que viu i trepitja carrer"; un partit que "feia falta". Cardona ha ofert "diàleg i consens" a l'oposició i ha defensat que el pacte tripartit és "raonable i còmode".La resta de les formacions (PSC, PP i Vox), que es quedaran a l'oposició, també han presentat candidatura a l'alcaldia, tot i que no sumessin suficients suports., candidata delha reivindicat la tasca de l'exalcalde, qui ha estat un "mestre polític", i ha demanat al nou alcalde que sàpiga "generar consensos de ciutat" tot i tenir la majoria absoluta. Ella mateixa ha ofert "mà estesa" en nom dels socialistes. Candela també ha fet referència a l'entrada de l'extrema dreta al ple tot demanant una reforma delper "frenar els discursos d'odi".La regidora d'ERC,, ha dit que el pacte entre TxT, ERC i Junts no serà per "un govern de gestió ni cadires", sinó que l'acord respona la necessitat de comptar amb un "govern fort" per a la ciutat, davant d'una conjuntura política difícil. "Ens hi deixarem la pell", ha assegurat., de Junts, ha reivindicat l'Ajuntament com a "garant dels drets humans", entre els quals el dret de gaudir d'una ciutat "com a espai col·lectiu". Amb relació al pacte de govern, ha defensat que "farem un bon govern", i que gestionaran "amb solvència" el dia a dia de la ciutat.L'altra formació que ha presentat candidatura a l'alcaldia ha estat el. La cap de llista,, ha justificat que es presentava perquè no podien "validar els quatre anys que han portat fal·làcies i desgovern a Terrassa", i molt menys amb la incorporació de Junts, a qui ha dit que s'equivoca entrant al govern. A l'alcalde, li ha retret que no tingués "valentia" de governar en solitari.