Jordi Ballart governarà amb ERC i Junts a Terrassa

Terrassa 2023 Totes les dades Cens total: 158.703 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 80.703 50,85% Abstencions: 78.000 49,14% Vots nuls: 821 1,01% Vots en blanc: 1.135 1,42% Partit Vots % Regidors

han arribat a un acord per configurar unper als pròxims quatre anys.revalidarà, així, com a alcalde de la ciutat amb els seus socis durant el mandat 2019-2023, i integrant Junts com a nous companys d'executiu.L'entesa es farà pública aquest divendres en un acte a la, amb la presència dels caps de llista de les tres formacions: Jordi Ballart,(ERC) i(Junts).Amb aquest acord, el govern assoleix ladel ple, amb 11 regidors de Tot per Terrassa, 2 d'ERC i 2 de Junts. A l'oposició quedaran el PSC (7), Vox (3) i el PP (2).