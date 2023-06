Comencen les obres que connectaran Terrassa i Sabadell a peu i en bicicleta

Aquest dijous han començat les obres per construir la primera fase de la novaque unirà Terrassa i Sabadell, i que circul·larà en paral·lel a la N-150. L'actuació forma part deli està promoguda des de la Direcció General d'Infraestructures de la Generalitat, amb un cost deeuros que es finançaran amb els fons europeusEl projecte d'aquest camí pedalable, que té una durada prevista d'uns vuit mesos, s'iniciarà a l'avinguda de Madrid, a la zona del parc de Vilardell, i finalitzarà al límit del terme municipal de Sabadell, a l'alçada del, on enllaçarà amb un itinerari similar procedent de Sabadell, del que encara no es coneix la data d'inici de les obres.Les obres d'aquesta primera fase es divideixen en dos trams, un dedes de l'avinguda de Madrid fins a l'Hospital de Terrassa; i el segon, dedes de l'alçada del Consell Comarcal fins al Complex Ègara. L'execució dels dos trams comportaraper la N-150 i pel tram de la Mancomunitat.Per altra banda, la Generalitat ha projectat dues actuacions que estan en procés de redacció i licitació: unade Terrassa, que se situarà a l'alçada del camí vell de Sant Quirze a Matadepera; i unde 140 metres de longitud sobre el torrent de la Betzuca, que connectarà directament l'Hospital amb el vial intern de la Mancomunitat i Sabadell, que servirà de corredor deli connectarà els dos trams del camí de vianants i bicicletes ara en construcció.Amb aquestes infraestructures es vol promoure la, i millorar la connectivitat entre Terrassa i Sabadell. Arran d'aquestes actuacions es potenciaran les línies d'autobús interurbà, i es millorarà l'accessibilitat a l'Hospital de Terrassa i altres equipament de la zona com la Mancomunitat, el