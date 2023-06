Tot a punt per celebrar la Festa Major de Terrassa

Terrassa ja ho té tot a punt per celebrar la seva, del 30 de juny al 5 de juliol. Després de conèixer un dels caps de cartell, el terrassenc Miki Núñez el cartell de la Festa Major i el pregoner, que serà el fotoperiodista Nebridi Arórtegui , aquest migdia s'ha donat a conèixer el programa complet de la celebració, amb més dePel que fa als concerts, a banda de Miki Núñez (3 de juliol a les 24h a la Plaça Nova), hi haurà altres noms destacats com(2 de juliol a les 00.30h al Parc dels Catalans),(2 de juliol, 21.45h al Torrent de la Font d'en Sagrera) i(2 de juliol a les 20h al mateix Torrent).A més, també hi haurà concerts de. Els concerts es repartiran entre els espais habituals: el Parc de Vallparadís, el Parc dels Catalans, la Plaça Nova i la Plaça Vella.Els actes d’inici de la Festa Major de Terrassa 2023 començaran el divendres 30 de juny amb l’, la, el pregó i la tradicional descoberta del Capgrós de l’any Pel que fa al tancament de la Festa, eltornarà al seu format de sembre, amb una única localització a la cruïlla de l'avinguda Abat Marcet i la de Josep Tarradellas, el dimecres 5 de juliol a la nit. Després, hi haurà rom cremat i havaneres a la plaça de Lluís Companys.Dins de les, a mes de les habituals com la Pedalada Popular (1 de juliol), la Cursa Atlètica Popular (1 de juliol) o el Torneig d'Escoles d'Hoquei, destaca el I Torneig Inclusiu de Futbol amb(2 de juliol).També hi haurà espai per a la, amb tres activitats destacades: una arrossada popular a la Font de l'Apotecari, un dinar a la plaça de la Torre del Palau i una paella popular al Parc de Sant Jordi, totes tres el dissabte, 1 de juliol.I finalment, les activitats per als més petits de la casa: laserà al Parc de Vallparadís i inclourà contes, tallers de màgia, espectacles de circ o la cercavila infantil, entre moltes altres.L'Ajuntament també ha explicat que hi hauràen diversos espais de la Festa, i que alguns edificis s'il·luminaran de colors seguint els motius del cartell de la Festa Major 2023.