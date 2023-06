Terrassa comença a recuperar la normalitat després del fort aiguat

L'aiguat va provocar l'esfondrament d'un sostre Foto: ACN/Albert Hernàndez

Treballs de neteja a l'empresa de construcció BigMat de Terrassa Foto: ACN/Albert Hernàndez

FOTOS Aiguats a Terrassa Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón

comença a recuperar la normalitat després del fort aiguat d'aquest dimarts a la tarda, que ha deixat registres deentre les 15h i les 17h.La regidora en funcions de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana,, explica que es va actuar ràpidament davant delque va provocar la tempesta, que va fer créixer de manera sobtada lesde la ciutat. L'Ajuntament ha habilitat un punt per atendre i acompanyar els afectats a l', a la plaça Didó. "Hi serà el temps que calgui", diu Reche.Aquest dimecres, els veïns de les zones més afectades encara treien fang i aigua de cases i pàrquings, i les empreses treballen per recuperar la normalitat als negocis. El xàfec va obligar aper l'esfondrament del sostre al carrer Galvani, a Ca n'Aurell. Als afectats se'ls va inundar el menjador, perquè "la teulada ja estava bastant malmesa", com explica, que viu paret amb paret de l'immoble. L'aigua es va filtrar pel sostre de casa seva, les escales i la instal·lació elèctrica, i van estar 45 minuts traient aigua, fins que van arribar elsA tocar de la, al barri de la, l'aigua va entrar en baixos, pàrquings i fins i tot va arrossegar una motocicleta. Una veïna que va assabentar-se de la tempesta quan era a Blanes,, ha arribat aquest matí a casa i s'ha trobat unsal pàrquing, tot i que la porta estava tancada.L'aigua es va endur tot el que va trobar per davant: cotxes, motos, contenidors... i material de construcció de l'empresa, a la carretera d'Olesa, que en una primera estimació del valor dels desperfectes calcula que la pèrdua serà, com explica el responsable de compres de la botiga,, que també assegura que entre les 16.15h i les 16.30h va començar a ploure com mai havia vist abans en 10 anys.Arquitectes i tècnics municipals han estat revisant edificis i baixos, i el primer balanç confirma que l'àrea més afectada va ser laUna de les afectacions més destacades ha estat la que s'ha produït al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) , que ha hagut de tancar aquest dimecres. Demà reobrirà les portes a la zona principal i, durant la setmana vinent, la part afectada