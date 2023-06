La planta del MNACTEC afectada per les pluges reobrirà la setmana vinent

FOTOS Aiguats a Terrassa Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Foto: Nebridi Aróztegui i Alberto Tallón Previous Next

El(MNACTEC) ha iniciat avui mateix les actuacions dede la paret que va quedar malmesa arran de la forta tempesta d'ahir a Terrassa Segons han explicat els responsables del museu, es tracta d'un tros d'unde l'espai on hi ha l'exposició Una MIRada a l'espai, a la planta del soterrani. Elsque han visitat aquest matí el Museu per avaluar els desperfectes han determinat queAixí, el Museu obrirà amb normalitat els espais expositius de la, que no han quedat afectats, i la planta soterrani restarà tancada al públic com a mínim durant uns dies. Durant la setmana vinent, es reobriran els de la planta soterrani tret de l'exposició que ha quedat afectada, ja que caldrà dur a terme diverses actuacions de reparació que s'allargaran unes setmanes, aprofitant que els mesos d'estiu el Museu té poca activitat en aquest punt.