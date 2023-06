❗Ajuda'ns a trobar el Sebastià!❗

Aquest matí, per les 9h al barri de Torre Sana, el Sebastià s'ha despistat i no ha pujat a la furgoneta amb el seus companys. Agrairíem màxima difusió i que ens ajudeu a trobar-lo. Si el veieu ens podeu contactar a través del telèfon 937311009 pic.twitter.com/cSULNxlT2H — prodis (@prodisterrassa) June 14, 2023

, l'entitat que treballa per a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual de Terrassa, ha demanat aquest dimecres al matíper trobar un usuari de l'entitat que s'ha despistat i no ha pujat a la furgoneta amb els seus companys, i que es diuL'últim cop que l'han vist ha sigut a les 9h al barri de, tal com ha explicat l'entitat. Prodis ha difós la imatge de l'home i demana que si algú el veu, contacti amb ells a través del 93 731 10 09.