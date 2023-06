Habiliten un punt d'atenció pels afectats dels aiguats a Terrassa

L'aigua provoca la caiguda d'un mur del MNACTEC

Dimarts a la tarda Terrassa es va ennegrir i en poca estona rieres, carrers i places van quedar completament inundats. L va escollir la capital vallesana per recargolar-se i deixar anar patacs d'aigua com feia temps que no es veien. Des de quarts de quatre fins vora les sis de la tarda no va parar de ploure. Aigua acompanyada de forts vents, trons i llamps que van convertir Terrassa en l'epicentre delPer tal d’atendre totes les consultes i peticions de la ciutadania relacionades amb els efectes de l’episodi de fortes pluges i inundacions, l’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa aquest dimencres unÉs a lai es reforçarà amb la incorporació de personal especialitzat del servei de Consum. A més d’aquest punt d’atenció, també s’atendran peticions i consultes relacionades amb l’episodi de temps violent a les Oficines d’Atenció Ciutadana, ubicades a les seus dels districtes, a través del servei telefònic, i de forma telemàtica.Els serveis d’emergència municipals de Terrassa van treballar des de primera hora de la tarda per a donar resposta a les conseqüències de l’episodi de fortes pluges que van provocar diversos incidents. Baixos inundats, carreteres tallades i fins i totque va obligar a desallotjar l'equipament. També va caure un mur al carrer Eucaliptus i eldel carrer Galvani es va esfondrar.Va quedar talladaa l’alçada de la carretera de Martorell per la presència d’una gran quantitat de fang a la calçada. També es va veure afectada la línia L5 d'autobús de TMESA. I és que segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a la ciutat de Terrassa van caure. Aquesta acumulació d’aigua va provocar una cinquantena incidències a la ciutat, sense. Han caigut arbres a la Carretera Matadepera i el carrer Mare de Déu dels Desemparats.A més, els serveis d’emergència també van rebre diferents avisos relacionats amb aDe fet, un ramat de cabres va ser engolit per l'aigua. Els bombers en van poder rescatar algunes però d'altres van perdre la vida arrossegades per la força de la tempesta.D’altra banda, diferents vehicles van quedar atrapats per l’aigua al carrer Viladecavalls i a la Ronda de Ponent. Els agents de la Policia Municipal també van actuar al Vapor Gran, on el paviment es va aixecar a causa de la gran quantitat d’aigua i al carrer Sant Gaietà, per la inundació d’un parking. Els efectius d’emergència també han hagut de treballar en diversos carrers de la zona sud de Terrassa per inundació o forta presència d’aigua a la calçada.