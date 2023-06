La tempesta fa caure un mur del MNACTEC i desborda les rieres

📹 Vídeos | A Terrassa l'aigua ha provocat inundacions a la zona sud de la ciutat https://t.co/cprjg0s7gs pic.twitter.com/muZeGGKSnP — NacióDigital (@naciodigital) June 13, 2023

Una seixantena d'avisos a les comarques centrals

El(MNATEC) ha hagut de ser desallotjat aquest dimarts a la tarda enmig de l' intens xàfec que ha caigut a la ciutat, que ha deixat 46,2 litres d'aigua per metre quadrat en mitja hora i ha desbordat unes rieres que han arrossegat alguns cotxes.En el cas del museu, l'avís que ha alertat elsindicava l'. El cos d'emergències encara revisa l'indret, però les primeres informacions indiquen que el dany no és estructural. No obstant això, el museu ha informat que romandrà tancat aquest dimecres per avaluar els danys. A banda, la pluja ha afectat les carreteresal seu pas per la ciutat.L'Ajuntament terrassenc ha explicat a l'ACN que la pluja ha comportat grans quantitats d'aigua en vies principals com la, i que les rieres dei lesbaixaven plenes de banda a banda. El consistori també indica que ha estat la primera la que ha arrossegat algun vehicle, a l'espera de poder fer un balanç de danys més exhaustiu.A banda d'aquestes tres carreteres, el Servei Català de Trànsit indica que també està talla laa la Vall de Bianya (Garrotxa), laa Sant Mateu de Bages (Bages) i laentre el Bruc (Anoia) i Monistrol de Montserrat (Bages), aquestes dues últimes per esllavissades.Per la seva banda, els Bombers indiquen que entre dos quarts de quatre i les cinc de la tarda han atès 56 avisos a la regió d'emergències Centre (17 a, 13 ai 10 a, els tres a), 27 a la regió Nord (18 ai 6 a), 5 a la Sud i 3 a la de. Unes xifres que han anat augmentant al llarg de les hores. Només a Terrassa s'han rebuti fins a les 18 h s'han fet una quarantena d'actuacions.