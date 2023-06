L’acord per la ronda Nord no es tancarà fins passades les eleccions espanyoles

La portaveu del, ha explicat aquest dimarts que l'executiu té assumit que no assolirà un acord definitiu amb l'Estat sobre lafins després de lesEl fet que el govern espanyol estigui en funcions per la convocatòria electoral és "un condicionant tan fort" que no permet arribar a tancar un. Ara com ara, doncs, la negociació està aturada, però ha assegurat que el Govern manté el plantejament i, per tant, "les converses es podran reprendre en el moment que considerin des del Ministeri".El termini per a l'acord, assolit per part d'com a condició per a l'aprovació dels Pressupostos de la Generalitat a petició del PSC, ja ha sobrepassat la seva data límit, i ara queda pendent de la