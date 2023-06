Els Dragons obren les portes de l'Estadi Olímpic de Terrassa a nous aspirants

L'acolliran el pròxim diumenge, 25 de juny, a partir de les 10h, un Open Tryout, per tal que aquells jugadors que vulguin puguin aspirar a formar part d'aquesta, els, que enguany disputa per tercera temporada consecutiva laEls aspirants que s'hi presentin hauran de superar un seguit de proves per mostrar les seves aptituds físiques i el seu talent per entrar a formar part de la plantilla delsaquesta mateixa temporada.Per fer la prova, els aspirants hauran d'enviar un correu electrònic a info@barcelonadragons.com, indicant les dades personals, l'equip al qual pertanyen i la posició en la que juguen. Durant aquest diumenge, les portes de l'Estadi estaran obertes també al