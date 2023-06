Un vehicle bolcat en un accident amb un camió a l'avinguda del Vallès

Aquest matí, pels volts de les 10h del matí, s'ha produït un accident de trànsit a l'amb carrer França, al barri de Can Parellada, al sud de Terrassa. Segons han informat testimonis dels fets, tots dos anaven en direcció nord a sud, i quan el camió ha volgut girar, el cotxe hi ha xocat frontalment.Un cotxe ha xocat amb un camió i ha quedat bolcat enmig de la via. El vehicle s'ha desplaçat, però conductor n'ha pogut sortir pel seu propi peu.Els serveis d'emergències i de seguretat -- ja s'han desplaçat al lloc.