MútuaTerrassa participa en una trobada de l'OMS sobre el futur dels hospitals

ha participat aquest dimecres en una reunió internacional promoguda per l'per parlar sobre els principals reptes de futur dels, on ha presentat el seu projecte. Així, sota el lema Hospitals adaptats per a propòsits: prioritzar la qualitat i la sostenibilitat per satisfer les demandes de l'atenció sanitària moderna, diverses organitzacions han debatut sobre el marc estratègic de l'atenció sanitària dels pròxims 20 anys., director del Compromís Verd, ha explicat que l'entitat treballa amb la premissa Primum non nocere, i sempre amb el propòsit d'associar els conceptes de salut i medi ambient. També ha recordat que MútuaTerrassa ha aprovat unque parteix d'un full de ruta establert en base al càlcul de la petjada de carboni i que contempla quatre eixos: transició energètica, economia circular, mobilitat sostenible i recerca biomèdica en salut i canvi climàtic.El director també va remarcar la conveniència de posar en valor l'autoritat del personal sanitari com a prescriptors de la sostenibilitat i la necessitat de treballar amb el propòsit que siguin, i va destacar la importància de la recerca en salut relacionada amb aquest àmbit. Rull va cloure la ponència apel·lant al compromísdavant l'evidència que el canvi climàtic és una de les principals amenaces de la humanitat.