Enxampat intentant robar en un edifici en obres a Ca n'Aurell

La Policia Municipal de Terrassa ha enxampat un home intentant robar material d'un edifici en obres al carrer de Nicolau Talló, a ca n'Aurell.



Els agents que patrullaven per la zona, passada la 1 de la matinada, han vist un home manipulant alguna cosa a la façana de l'edifici, entre el carrer de Watt i la carretera de Martorell, i van procedir a identificar-lo i escorcollar-lo. La Policia va trobar eines de treball i cablejat elèctric i un gram de haixix. A més, li constaven dos requeriments judicials pendents.

L’individu ha quedat investigat com a presumpte autor d’un delicte dei denunciat, per via administrativa, per tinença de