Primer curs de cirurgia tubular exoscòpica lumbar a l'Hospital MútuaTerrassa

Aquest dijous, 8 de juny, elcelebrarà el primer curs de cirurgia tubular exoscòpica lumbar, codirigit pel Doctor, cap del servei, i els doctors adjuntsLa jornada formativa se centrarà en una tècnica innovadora de cirurgia mínimament incisiva tubular de columna lumbar mitjançant un sistema ded'alta resolució, i es dirigeix a especialistes en cirurgia de columna, bàsicament neurocirurgians i traumatòlegs.El curs s'iniciarà a les 9h a l'de MútuaTerrassa, i en el transcurs de la jornada hi haurà una part teòrica, un apartat de cirurgies en directe, una estació pràctica i un cas clínic per debatre les opcions d'abordatge quirúrgic.En las'exposaran els motius d'incorporació de la cirurgia tubular exoscòpica en els abordatges MISS de columna lumbar, la radiologia intraoperatòria i la col·locació del separador tubular, les indicacions d'aquest tipus de cirurgia, així com els seus tips and tricks.Leses faran al Bloc Quirúrgic de l'HUMT i abordaran el recalibratge del canal, així com la tècnica de l'artrodesis tubular MISS TLIF amb exoscopi.Pel que fa a les, se centraran en la col·locació del separador tubular sobre el model anatòmic, la visualització exoscòpica mitjançant el canal de treball tubular, així com el nou sistema de fresat navegable.Finalment, elque s'exposarà s'ha seleccionat en base a diversos indicadors, i el debat serà al voltant de les opcions quirúrgiques d'abordatge. Es preveu que es pugui tractar el recalibratge foraminal ipsilateral, el colateral i el recalibratge del canal raquidi bilateral i la tècnica de l'artodesis tubular MISS TLIF.El contingut del curs s'imparteix pels tres codirectors i altres professionals del centre, com la Dra.i la Dra, adjuntes del Servei de Neurocirurgia de l'HUMT, la Dra., adjunta del Servei d'Anestesiologia de l'HUMT i el Dr.i la Dra., ambdós residents del servei de Neurocirurgia.