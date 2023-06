Terrassa no farà l'ou com balla per Corpus per la situació de sequera

La tradició de l'no se celebrarà enguany a la, com és habitual per Corpus, a causa de la situació de sequera , rector de la Catedral, ha explicat que des de la Comissió han optat per no posar la font, que té un circuit tancat però tot i així, té un ús d'aigua.Així, enguany s'ha preparat unade l'ou com balla, amb una expressió gràfica que s'ubicarà a l'atri de la catedral des de dijous i fins diumenge. A la parròquia de Sant Pere, a l'església de, també hi haurà una evocació de la font.L'origen de la font de l'ou com balla de Terrassa, recuperada l'any 2015, se situa a la, on consta que l'any 1440 ja se celebrava aquesta tradició, i des de 1637 de manera ininterrompuda al claustre de la catedral. A Terrassa, la font de l'ou com balla es trobava al, tot i que hi ha constància que es feia també en algun altre carrer de la ciutat.