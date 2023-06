Ja es pot consultar el cens electoral per als comicis del 23 de juliol

L'Ajuntament de Terrassa ja ha publicat lesper a les eleccions generals convocades pel pròxim 23 de juliol . El cens es podrà consultar des d'aquest dilluns i fins al pròxima qualsevol de les, de manera presencial i individualitzada, i demanant cita prèviament trucant al 010 o a trevés del formulari web . La consulta també es pot fer de manera telemàtica a través de la web municipal En cas que es detectinal cens, els ciutadans podran presentar reclamacions a les oficines municipals dins del mateix termini d'exposició, és a dir, fins al 12 de juny. Un cop resoltes les reclamacions per part de l', es disposarà del cens definitiu.És imprescindible figurar al cens electoral per poder votar el pròxim 23 de juliol, per això es recomana especialment a les persones que podrani aquelles que hagin tingut, que verifiquin les dades.