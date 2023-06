Detecten la mort d'una àliga cuabarrada al Parc Natural de Sant Llorenç i l'Obac en temps real

Un mascle d'àliga cuabarrada, electrocutat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac Foto: PN Sant Llorenç

El cadàver es va trobar a pocs metres d'una torre elèctrica Foto: PN Sant Llorenç

La iniciativa, una col·laboració entre la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), la Diputació de Barcelona i l'empresa Huawei, ha permès identificar unper a l'al. El rapinyaire, monitoritzat per aquest projecte, es va trobar mort peren una zona propera al Parc. L'àliga cuabarrada és una espècie catalogada coma Catalunya.Aquesta incidència es va conèixer a través d'una alerta Tech4Nature a Espanya, durant una de les activitats rutinàries de monitorització, que es fan per a lai la gestió eficaç de les. Al Parc Natural de Sant Llorenç, en concret, l'objectiu és millorar la convivvència entre l'ús públic del parc i el benestar de l'àliga cuabarrada (Aguila fasciata), i augmentar les capacitats de conservació del seu hàbitat de reproducció i supervivència. Així, s'ha desenvolupat una solució tecnològica basada en la, que permeten establir aquesta relació entre l'ús públic de l'espai i el comportament de l'ocell. Aquests sensors van permetre detectar que no hi havia moviment de l'àliga cuabarrada mascle pels afores del Parc, on solia desplaçar-se per caçar.Guardes del Parc i Agents Rurals, acompanyats de l'equip de seguiment de fauna amenaçada, es van desplaçar al punt on el GPS havia deixat de transmetre i van recollir el cadàver de l'ocell, que mostrava signes clars d'. El cos de l'animal es va trobar a pocs metres d'unaamb unper a aus mitjanes i grans. La necròpsia va confirmar que la mort es va produir per electrocució en entrar en contacte amb els suports de la torre. L'electrocució, causa principal de mortalitat no natural de l'àliga cuabarrada a l'Estat espanyol.La mort coincideix amb elde l'àliga cuabarrada, una època crucial per assegurar l'estabilitat poblacional de l'espècie al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El Parc allotja una de lesreproductives censades a Catalunya. Aquest any no s'han registrat esdeveniments productius de l'espècie al territori del Parc, però sí que s'ha observat la presència d'unal niu, cosa que genera esperances d'una futura reproducció amb èxit. El transmissor GPS es col·locarà al nou mascle a la tardor.Com ha explicat el director del Parc Natural,, més enllà del succés amb l'àliga cuabarrada mascle, el projecte "ens permet conèixer l'àrea de campeig d'aquesta parella de rapinyaires, quines zones freqüenten més, els seus horaris d'activitat, les interaccions amb individus de la mateixa espècie que ocupen territoris veïns i els riscos a què s'exposen". Miño també assenyala que és "molt important" trobar altres maneres de "protegir i gestionar els espais que utilitzen les espècies en perill i els usos actuals que es donen en aquestes zones no urbanitzades per garantir la conservació de la biodiversitat i el conjunt de serveis ecosistèmics que ens ofereixen".Així, gràcies al projecte Tech4Nature s'ha pogut actuar de manera ràpida, fonamental per determinar la causa de la mort, i informar les empreses i autoritats competents sobre els principals riscos que afecten a l'espècie i que requereixen intervenció. Aquestes accions permetranen el futur i millorar elsPer altra banda, es posa de manifest la importància de no considerar les àrees protegides com a zones aïllades, sinó com a, en què cal fer una planificació conjunta i assegurar la implementació de la regulació existent., biòloga especialitzada del Centre de Cooperació per a la Mediterrània de la UICN, alerta que la situació de les aus rapinyaires a nivell mundial és "altament preocupant i necessita mesures concretes", i assegura que la mort d'aquesta àliga cuarbarrada exemplifica, com n'és, d'important, "la gestió adequada tant dins com fora de les àrees naturals protegides". "Les àrees adjacents a lestambé necessiten mesures de conservació, com l'adequació de les infraestructures elèctriques per garantir-ne la compatibilitat amb la preservació de la naturalesa", conclou.Un estudi recent del Centre de Cooperació per a la Mediterrània de la UICN, amb seu a Màlaga, diu que unde les aus rapinyaires productores dels països del Nord d'Àfrica estan amenaçades d'extinció. Per altra banda, el Centre ha publicat una guia perquè la planificació de l'entramat elèctric tingui en compte les conseqüències que pot tenir per a la. També ha engegat una plataforma (e-faunalert) que registra aquesta mena d'esdeveniments d'electrocució de la fauna.