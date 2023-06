Entitats veïnals i escolars denuncien una «alta conflictivitat» a l'entorn del CEIP Serra de l'Obac

El camí paral·lel a l'accés per a vianants és «un risc» per als infants Foto: Cedida/AV Can Roca

L', la direcció del mateix centre i l's'han manifestat aquesta tarda per les immediacions del centre per protestar i fer palesa la deixadesa de l'entorn de l'escola, situat a tocar de l', i reclamar "solucions urgents i immediates" per erradicar l'alta conflictivitat en aquesta zona.Les entitats expliquen que pateixen nombroses, com ara botellots, que deixen restes d'alcohol i vidres; pintades amb insults a l'escola, incitació al consum de drogues o de banalització del sexe, destrosses del mobiliari urbà i escolar... De fet, les famílies diuen que això no és vandalisme sinó, i reclamenperquè no es produeixin aquests fets.En segon lloc, denuncien que el vial d'accés a l'escola està tancat des de la tardor, sense solucions per part de l'Ajuntament, ja que el camí paral·lel que s'ha creat, pel perill que puguin caure al torrent. A més, asseguren que està "minat d'excrements de gos".En aquest punt, el veïnat i la comunitat educativa es demanen quan es posarà en marxa elque està previst que es construeixi a la part lateral de la Riera, encara pendent de pressupost.Per últim, les famílies denuncien que l'escola s'ha convertit en un "" per a la seguretat vial, ja que hi ha un gran volum de cotxes que aparquen sobre les voreres, una conducta incívica que suposa un risc d'atropellament per als alumnes.Les entitats valoren positivament les trobades amb les regidories d'Ensenyament i Seguretat Ciutadana,, conjuntament amb la Policia Municipal, però demanen aplicar aquestes solucions com més aviat millor.