Campanya informativa de l'Ajuntament de Terrassa i Taigua sobre la sequera

La campanya estarà activa des d'aquesta setmana i fins al mes de juliol en diversos punts informatius itinerants, divendres i dissabtes a la tarda, a 10 ubicacions: la plaça Vella, el Parc de Vallparadís, la plaça dels Drets Humans, les places de Lluís Companys, Can Roca i Progrés; el parc de Sant Jordi, el Parc Vallès i Terrassa Plaça, i els dimecres al mercadal de Martí l'Humà. Un equip d'informadors ambientals explicarà les recomanacions que cal seguir per estalviar aigua a les llars, resoldre dubtes i repartir material informatiu, 3.000 tríptics que també es podran trobar a centres cívics, biblioteques i altres equipacions municipals.

Campanya a les urbanitzacions i barris disseminats

L'Ajuntament de Terrassa i l'empresa municipalhan iniciat aquesta setmana una campanya informativa per conscienciar i sensibilitzar sobre la necessitat d'adoptar mesures preventives i d'estalvi per afrontar la situació de, ja que Terrassa es troba en estat d'excepcionalitat Així, s'informa la ciutadania sobre un, complir amb lesvigents i les afectacions en els usos, en el reg de en les piscines . En aquest context cal fer un consum d'aigua, és a dir, que cadascú faci les accions per reduir el consum i contribuir a generar un estalvi col·lectiu que equilibri les reserves actuals d'aigua.A més, s'han repartit uns 8.000 cartells informatius amb el lema, impulsada per la Generalitat i a la qual s'han adherit tant el Consistori com Taigua. Els cartells s'han ubicat a edificis plurifamiliars, comerços, centres cívics, biblioteques, centres d'assistència primària i poliesportius, entre d'altres.A less'ha dissenyat una campanya específica, ja que és on s'ha detectat un consum d'aigua més elevat per la presència de zones enjardinades i piscines. Allà es repartiran 3.500 tríptics informatius amb consells i recomanacions, però també informació sobre les restriccions a jardins i piscines actuals i les que es posarien en marxa en cas de declarar-se l'Aquesta campanya també es durà a terme a través de les