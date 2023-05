Sis persones ateses en un incendi en una cuina a Terrassa

Aquest dimecres s'ha produït un incendi al carrer Amèrica de Terrassa, a Can Parellada, que s'ha iniciat al, segons ha informat laArran de l'incendi s'han hagut d'atendre: un home per cremades, una dona i dos menors per inhalació de fum i un veí que s'ha fet un tall a la mà trencant un vidre exterior per ajudar a apagar el foc. Una altra veïna ha estat atesa per un atac d'ansietat. Cap ha hagut d'ésser traslladat a un centre sanitari.Elshan donat el foc per extingit a les 9.03. Després han revisat l'estat de l'immoble, i tot i que la cuina s'ha cremat per complet, no s'han produït danys estructurals.