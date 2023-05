Aquest és el motiu real del tancament dels frankfurts Casa Vallès

Divendres passat, els clients delsde Terrassa i altres poblacions es trobaven, per sorpresa, amb les persianes dels establiments abaixades , amb un cartell on s'explicava que el motiu del tancament era un "".El Diari de Terrassa, però, ha explicat aquest dimecres que hi ha una altra raó al darrere: eli unes, que van considerar "inacceptables". Així, Casa Vallès es va negar a acceptar les condicions dels nous propietaris i van tancar cinc dels set establiments. Actualment, tots estan tancats.L'empresa diu ara que espera poder reobrir d'aquí a 10 o 15 dies, un cop puguinamb la capacitat de producció pròpia, i continuar distribuint els productes amb l'empresa de distribució, que distribueix els productes a més d'un miler de clients. Tot i l'entrebanc, l'empresa assenyala que ha mantingut tots els llocs de treball i no ha pres cap mesura que afecti els treballadors.