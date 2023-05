«Operación Triunfo» torna a Terrassa

El tornarà a ser el plató de la nova edició d', que encara no té data d'inici. Així hi ha confirmat, directora de càsting de, en una roda de premsa aquest migdia, en què també s'han anunciat les dates dels càstings: començaran el diaa Barcelona i acabaran el 19 de setembre a Madrid.Una de les principals novetats del concurs és que no es podrà veure persinó que s'haurà de seguir per. El dia a dia dels concursants, 24h en directe, es podrà seguir, com en les edicions anteriors, pel canal dedel programa.Una altra novetat destacada: la presentadora serà. Una de les grans destacades de la primera edició del concurs (2001) prendrà el relleu decom a conductora de les gales, que es faran cada setmana i seran una mica més curtes (90 minuts).Pel que fa al professorat, Noemí Galera repetirà com a directora de l’acadèmia,tornarà a ser el director musical i, les de coaching vocal i coreografia. La resta dels professors encara no se saben, però Galera ha assegurat que n'hi haurà de nous, com en cada edició.