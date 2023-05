Com s'ha votat a cada barri de Terrassa?

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

Districte 7

ha guanyat clarament les eleccions municipals a la capital del Vallès Occidental, i ho ha fet ade la ciutat, i enbarris.Elha guanyat als set barris restants, mentre queha resultat la tercera força en tots els barris i districtes de la ciutat.Al, el del centre de Terrassa (Centre, Plaça Catalunya-Escola Industrial, Barri Universitari-Cementiri Vell, Vallparadís i Antic Poble de Sant Pere), la victòria deha estat aclaparadora, amb gairebé un 33% dels vots per a la formació municipalista liderada per Jordi Ballart. En aquest districte, i a diferència de la resta, la segona força ha estat, amb un 15,52%, seguit de prop pel, amb un 14,56. La quarta força ha estat, a distància dels socialistes, amb 1.499 vots i un 9,71%.ha obtingut un 5,75% (888 vots), el, un 5,68% (876), i la, un 5,35 (826). Per sota, elsamb un 4,39% (678).Destaca l'alta participació en aquest districte, gairebéde la mitjana de la ciutat: 57,19%.Els dos millors resultats dees donen en aquest districte, amb més d'un 20% a l'Antic Poble de Sant Pere (21,84%) i al Centre (19,66%). Són els dos mateixos barris onregistra els dos pitjors resultats, sense arribar al 5%.Els barris de Ca n'Anglada, Montserrat, Torre-sana i Vilardell també han donat majoritàriament la seva confiança a, amb un 28,86% dels vots (1.625), però seguit molt de prop pel(27,71%, amb 1.560 vots).ha estat la tercera força a tots ells.A molta diferència se situen la resta de les forces (PP, Comuns i ERC), i encara més avall, Junts i la CUP, que registren els pitjors resultats de tota la ciutat.Aquests quatre barris també registren ladel conjunt de Terrassa, un 43,72%.Can Palet, Guadalhorce, Can Palet II, Xúquer, Can Jofresa i el Segle XX són els barris on Ballart ha aconseguit els millors resultats:té un 37,72% dels sufragis, arribant a superar el 42% en algun d'ells.La segona força, més de 15 punts per sota, és el, i la tercera (10,25%),. A continuació, trobemi el, a molt poca diferència entre ells (7,17 i 6,48), i, amb una distància encara més ajustada (4,43 i 4,04). Encar per sota hi ha la, amb només un 2,79%.La participació al Districte 3 també ha estat per sota de la mitjana, amb unEls set barris que conformen el Districte 4 de Terrassa (Ca n'Aurell, La Maurina, Roc Blanc, la Cogullada, les Martines, Vista Alegre i Can Palet de Vista Alegre) segueixen la mateixa tònica que la resta, amb una victòria destacada deamb un 35% dels vots, una segona plaça per ali la tercera perperò seguida molt de prop per. Més avall hi ha eli laLa participació en aquest districte ha sigut del 51,30%, per sobre de la mitjana del conjunt de la ciutat.En aquesta zona, destaca un dels millors resultats per a(14,25%) i dels pitjors de(5,67%).El districte 5, el més gran de la ciutat pel què fa a població, inclou els barris de Sant Pere, Poble Nou - Zona Esportiva, Can Boada del Pi, Pla del Bon Aire, Can Boada Casc Antic, Can Roca, Can Gonteres, Torrent d'en Pere Parres i Pla del Bon Aire-El Garrot. Com a la resta,és l'opció més votada, seguida delcontinua essent la tercera força, però seguida molt de prop per, a més distància,i després, els, laLa participació en aquest districte ha superat la mitjana de la ciutat, amb un 52,95%.Format pels barris de Les Arenes, la Grípia i Can Montllor, Sant Pere Nord, Ègara, Sant Llorenç i la Font de l'Espardenya, és la zona onobté la victòria més ajustada per davant del, amb menys d'un miler de vots de diferència.aconsegueix superar el 15% en aquests barris, i el, el 7%. Això vol dir que passen per davant d'(5,54%) i(4,89%).i laqueden per sota del 2% en aquesta demarcació electoral.Pel que fa a la participació, és d'un 47,35%, el tercer amb més abstenció de la ciutat.És l'únic districte, amb els barris de Can Parellada i Les Fonts, on guanya elper la mínima (27,97%), per sobre de(27,33%).és la tercera força amb un 15,66%, ella quarta, amb 7.75%,se situa amb un 6,17% com la cinquena força i, sense arribar al 5%,(4,39) i(2,95).És el segon districte amb menys participació de la ciutat (45%), i destaca que és un dels 2 on elpassa per sobre de la, a més de, en nombre de vots.