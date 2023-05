Per què el projecte municipalista de Ballart es consolida a Terrassa?

El vot de qui no vol unes sigles nacionals

Taradell 2023 Totes les dades Cens total: 5.094 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.992 58,73% Abstencions: 2.102 41,26% Vots nuls: 52 1,73% Vots en blanc: 79 2,68% Partit Vots % Regidors

serà novament alcalde de Terrassa, i per segona vegada ho farà liderant el projecte municipalista,, que no només es consolida a la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, sinó que augmenta suports respecte al 2019. Quatre anys després de donar la gran sorpresa i obtenir 10 regidors, desvancant 40 de socialisme, el projecte de Ballart suma un regidor més i n'aconsegueix. No obstant això, revalidar el pacte amb, que ha perdut tres dels cinc regidors no permetrà governar amb majoria absoluta.El mateix Ballart reconeixia en una entrevista aque els resultats dels anteriors comicis van ser "una sorpresa", però es mostrava convençut que el seu projecte era "més madur i ferm". I, efectivament, així ha estat. S'ha notat especialment amb les incorporacions a la llista, amb noms de persones rellevants com l'expresidenta de Prodis,, la nedadora paralímpicao l'activista cultural; la repetició de l'actriuo l'educador, un dels fundadors de la formació.Cares conegudes que juntament amb el suport públic del conegut cantant egarenchan estat un dels motius que fins a 26.732 terrassencs, un terç de l'electorat local, hagi fet confiança a Ballart. L'experiència de l'alcalde, que governa la ciutat des del 2012 -primer amb el PSC i des del 2019 amb TxT-, segurament també ha aportat part de la victòria del partit local.Precisament Ballart i el seu projecte localista ha aconseguit primer desbancar i després frenar un PSC que enguany ha aconseguit refer-se en molts municipis de l'arc metropolità i fins i tot aconseguir laa la veïnaamb Marta Farrés al capdavant.Una altra de les claus de la victòria de Tot per Terrassa és el fet de no formar part d'un, cosa que "ha obert moltes portes" al govern municipal en espais supramunicipals, tal com ha defensat el seu candidat. De fet, durant aquest mandat s'han creat comissions bilaterals amb la Generalitat i altres Ajuntaments, com el de Sabadell; i l'alcalde s'ha reunit amb ministres i consellers "cara a cara", explicava Ballart. "No em veuen com l'alcalde del partit X, sinó com l'alcalde de la ciutat".A més a més, en un moment on el suflé delja és quasi inexistent i les forces independentistes estan enemistades al Govern, Tot per Terrassa guanya adeptes en definir-se com una formació on tots els demòcrates hi són benvinguts, independentment de la seva ideologia personal. Unque permet a molts veïns sentir-se còmodes.Ballart revalida l'alcaldia després d'un mandat especialment complicat per la situació dei, després, laprovocada per la guerra d'Ucraïna. Un mandat en què, com ha reivindicat en diverses ocasions, ha pogut tirar endavant gairebé, que ha compartit amb; una fórmula que no podria repetir per assolir la majoria absoluta (els republicans tenen dos regidors). D'aquesta obra de govern, Ballart en destacava, en una entrevista a La Torre del Palau , la gratuïtat a l'Hospital de Terrassa, projectes encarrilats com l'antiga fàbrica AEG, Sala Badrinas, Vapor Cortès i les rieres, l'augment de la plantilla de la Policia Municipal en gairebé 70 agents i l'augment de recursos per al cos policial o l'acord per la