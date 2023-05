Aquests són els 27 regidors del nou ple municipal de Terrassa

Aquest diumenge s'han escollit els partits polítics que configuraran el nou ple de Terrassa, amb els 27 nous regidors que representaran la ciutadania.



Dels 27 regidors, hi haurà fins a 13 cares noves: sis a Tot per Terrassa, dues al PSC, les dues del PP i els tres regidors de Vox, que mai abans havia tingut representació al ple de Terrassa.

Activista cultural, llicenciat en Història, Geografia i Història de l'Art i professor d'ESO, també té éxperiència en l'àmbit empresarial i ara s'estrena en política. Membre destacat de la cultura popular a Terrassa, és integrant del Centre Cultural El Social, i és una de les ànimes d'Els Pastorets i veu de la Festa Major de Terrassa.

Lluïsa Melgares

Xavier Cardona

Patricia Reche

És un dels fundadors de Tot per Terrassa i és educador. Ha estat tinent d'alcalde dedurant el mandat 2019 - 2023, i és una de les persones de confiança de Jordi Ballart. Duque ha gestionat la política social de la ciutat des de l'any 2015, amb un parèntesi entre 2017 i 2019, quan va abandonar, amb Jordi Ballart, el govern del PSC.Advocada de professió i amb experiència municipal com a tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat aquest mandat, ha liderat projectes compromesos com l'ampliació de l'illa de vianants.Xavier Cardona s'estrena com a regidor però ha estat el cap de gabinet d'alcaldia durant aquest mandat. Vinculat a entitats socials de la ciutat, té formació en administració i direcció d'empreses i va ser militant del PSC abans d'acompanyar Jordi Ballart en la creació de Tot per Terrassa.

Educadora social de professió, ha estat regidora de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat durant mig mandat després de la baixa de Xavier Fernández, i presidenta del Consell Municipal del districte 5.

Montse Alba

Laura Rivas

Una de les novetats del govern i de la llista de Tot per Terrassa, i també en el món de la política. És membre de la junta de la Coordinadora d'Entitats Andaluses de Terrassa iportarà la veu de les entitats folklòriques de la ciutat al ple.

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i professora de secundària en matemàtiques i economia.

PSC (7)

Eva Candela

Adrián Sánchez

Regidora a l'Ajuntament de Terrassa des del 2017 i diputada al Parlament de Catalunya, és arquitecte tècnic i postgrau en habilitats directives. Des del 1988 ha treballat a l'administració local, a les localitats de Terrassa i Rubí, en les àrees d'urbanisme i habitatge.

Va ser regidor entre el 2017 i el 2020, i és assessor polític en el gabinet de presidència del Govern d'Espanya. Graduat en Tecnologies Aeroespacial i màster en Enginyeria Aeronàutica per la UPC a Terrassa. També ha cursat estudis d'Administració i Direcció d'Empreses.

Carlota Menéndez

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, és professora especialitzada en finances empresarials fa més de 30 anys a la UAB. Ha viscut en diversos barris de Terrassa: Montserrat, el Pla del Bon Aire, Sant Pere o Can Roca.

Marc Armengol

Arquitecte, ha treballat en diversos municipis de Catalunya i actualment ho fa en el servei de Projectes i Obres de l'Ajuntament de Rubí. Va començar la seva trajectòria política el 1999 a Matadepera, amb la plataforma de suport a Pasqual Maragall, Ciutadans pel Canvi, quan va ser tinent d'alcalde de Territori. A Terrassa, ha estat regidor des de l'any 2015.

Montse Jiménez

Afiliada a la UGT des de l'adolescència, ha estat regidora i tinent d'alcalde durant 16 anys a Badia del Vallès. És diplomada en Relacions Laborals per la UB i té un màster en Programació Neurolingüística. Des del PSC la defineixen com una "feminista i ferma defensora de la igualtat com a base de la justícia social.

Javier García

Josefina Merino

Vox (3)

Alicia Tomás

Daniel Pinto

Mireya Navarro

Va ser primer secretari de la JSC, i torna al Consistori després d'un breu parèntesi després de la seva dimissió l'any passat per haver donat positiu en un control d'alcoholèmia . Des del 2017 és secretari d'organització del PSC de Terrassa, i també regidor. És graduat en Dret per la UAB i assessor del grup socialista a la Diputació de Barcelona.És comptable, va tenir una empresa i havia estat presidenta del Centro Andaluz de Nueva Carteya. Ha estat una de les persones més actives durant la campanya, i serà la setena regidora del PSC durant aquest mandat.Estilista de 39 anys, és la cap visible del partit d'extrema dreta, que irromp a l'Ajuntament amb tres regidors. Resident a Terrassa des de fa vuit anys, Tomás va ser cofundadora i portaveu de l'associació Terrassa por la Unidad, i és portaveu de l'Associació Mujeres Por la Igualdad.Comerciant, natural de Valladolid i establert a Terrassa fa 21 anys. És l'actual vicecoordinador de Vox Terrassa, i ha estat activista i fundador de diverses associacions, tant de caràcter polític com de defensa dels interessos dels petits empresaris i els comerciants, en l'àmbit local i autonòmic.

Nascuda a Barcelona, serà la tercera regidora de Vox a Terrassa. Té estudis d'administració i comptabilitat, i posteriorment Disseny i Arquitectura d'Interiors, un àmbit en què té una trajectòria professional de 25 anys. Col·labora en diverses associacions des de fa deu anys i és militant de Vox des del 2018.

ERC (2)

Ona Martínez

Pep Forn

Junts per Terrassa (2)

Meritxell Lluís

Ha sigut per primera vegada cap de llista d'ERC, en substitució d'Isaac Albert. Nascuda el 1992, va estudiar Comunicació Audiovisual a l'UPF, i després va fer un màster en Comunicació Política i Institucional. Abans havia treballat en el món de l'audiovisual. Durant els últims mesos del mandat ha sigut primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament.És llicenciat en Geografia, i té un postgrau en Direcció i Gestió de Serveis. En l'últim mandat ha estat regidor d'Economia social, Innovació, Universitats, Turisme i Projectes audiovisuals. En l'àmbit laboral, va ser director de qualitat, innovació i atenció al client de Caixa Terrassa. Va ser president dels Minyons de Terrassa.

Lluís ha sigut regidora durant els últims quatre anys, i és la portaveu de Junts per Terrassa des de l'any 2015. Es va diplomar en Gestió i Administració Pública, i és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració amb diversos màsters i postgraus. Entre d'altres, és membre de l'Associació Catalana pels Drets Civils.

Montserrat Caupena

PP (2)

Montse Giménez

Mª Carmen Vaya

Professora de secundària de català i castellà, treballa en una escola concertada de Terrassa. Llicenciada en filologia romànica i també en l'especialitat de logopèdia. Fa més d'un any, el juliol de 2022, es va convertir en regidora de Junts per Terrassa . És una ferma defensora del bon ús de la llengua.Nascuda el 1993, serà la portaveu del PP al ple. Treballa en una entitat bancària, i és una de les dues regidores que han protagonitzat la tornada al ple després que el partit perdés la representació el 2019, amb una llista encapçalada per Àlex Ulloa.

És l'actual secretària general del PP de Terrassa. Nascuda a Huelva el 1961, va arribar al Vallès Occidental quan era petita i ha estat empresària i autònoma, vinculada al món del comerç i l'administració. Fa cinc anys que és militant del PP.