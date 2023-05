Ballart revalida la victòria a Terrassa i Vox entra amb 3 regidors

Cs desapareix i Vox serà a l'Ajuntament

Amb el 90% escrutat,ha tornat a escollir el projecte de l'alcaldeper seguir governant la ciutat. Després de l'èxit l'any 2019,, ha revalidat els resultats i ha tornat a guanyar a la cocapital catalana amb. El projecte municipalista de Ballart ha agradat als terrassencs després de quatre anys governant amb 10 regidors de la màLa victòria de Tot per Terrassa ha provocat que el PSC no pugui recuperar una de les principals ciutats de l'arc metropolità.Els socialistes, ambal capdavant, s'han mantingut segons amb 7 regidors, igual que els que va obtenir l'any 2019. Per la seva banda, ERC perd tres regidors i es queda només amb 2 representants.El tàndem dei Montserrat Caupena no ha pogut incrementar representació i el grup municipal de Junts es queda amb dos regidors.La sorpresa, o no tant sorpresa, ha estat el vot de la dreta espanyolista que ha fet desaparèixer el grup municpal taronja i en el lloc de, l'extrema dreta deserà present al Ple municipal egarenc amb 3 regidors. El partit d'Alícia Tomás doncs formarà part dels 27 regidors de Terrassa.També eltorna a l'Ajuntament amb 2 regidors. En canvii laes mantenen fora del Consistori egarenc, un mandat més.

Terrassa 2023 Totes les dades Cens total: 158.703 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 80.703 50,85% Abstencions: 78.000 49,14% Vots nuls: 821 1,01% Vots en blanc: 1.135 1,42% Partit Vots % Regidors

Matadepera 2023 Totes les dades Cens total: 7.554 Escrutat 86,48% Vots comptabilitzats: 3.685 56,40% Abstencions: 2.848 43,59% Vots nuls: 36 0,97% Vots en blanc: 46 1,26% Partit Vots % Regidors

Vacarisses 2023 Totes les dades Cens total: 5.619 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.868 51,04% Abstencions: 2.751 48,95% Vots nuls: 23 0,80% Vots en blanc: 50 1,75% Partit Vots % Regidors

Rellinars 2023 Totes les dades Cens total: 730 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 430 58,90% Abstencions: 300 41,09% Vots nuls: 4 0,93% Vots en blanc: 6 1,40% Partit Vots % Regidors

Ullastrell 2023 Totes les dades Cens total: 1.614 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 931 57,68% Abstencions: 683 42,31% Vots nuls: 79 8,48% Vots en blanc: 86 10,09% Partit Vots % Regidors