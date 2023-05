Ballart revalida la victòria a Terrassa i Vox entra amb 3 regidors

dels vots (

Candela no serà la primera alcaldessa de Terrassa

Cs desapareix i Vox serà a l'Ajuntament

Amb el 100% escrutat, les previsions -i les enquestes- s'han complert iamb l'alcalde,s'ha fet, de nou, amb la victòria a les eleccions municipals d'aquest diumenge 28 de maig.ha tornat a escollir el projecte municipalista de Ballart per seguir governant la ciutat. Després de donar la gran sorpresa ara fa quatre anys amb 10 regidors, TxT ha tornat a guanyar a la cocapital catalana ambun total de 26.732).A la discoteca El Born de Terrassa s'ha tornat a desfermar l'eufòria dels "terrassenquistes" com s'autoanomenen els simpatitzants de TxT. Ballart ha manifestat que "hem de celebrar la victòria amb". I ha assegurat que "el projecte de TxT està més fort, més ferm, més viu i més consolidat que mai. La ciutadania fa temps que reclama una política diferent, propera i arrelada a peu de carrer".Després de 40 anys governant Terrassa, elsvan veure com Jordi Ballart, qui havia estat el seu candidat l'any 2015, va passar-los per davant amb Tot per Terrassa l'any 2019. Aquest 2023 el partit ha volgut fer un canvi de cares amb, qui havia de ser la primera alcaldessa de la ciutat, però s'han quedat a mig camí i els socialistes no han pogut recuperar una de les principals ciutats de l'arc metropolità.Tot i ser la segona força més votada, s'han quedat amb 7 regidors a l'oposició, amb 16.711. En les últimes comteses electorals el PSC s'ha anat desinflant. Dels 9 regidors que tenien l'any 2015, en va passar a tenir 7 l'any 2019, els mateixos que han aconseguit enguany.En canvi, a la veïna, en canvi,s'ha fet amb la majoria absoluta aconseguint 14 dels 27 regidors.Per la seva banda,segurament quedarà fora del govern local. Perd tres regidors i es queda només amb 2 representants que no ajuden a sumar la majoria absoluta al projecte de Ballart. Els republicans només han obtingut 6.047).El tàndem dei Montserrat Caupena no ha pogut incrementar representació i el grup municipal de Junts es queda amb dos regidors. En total són 5.723 vots).La sorpresa, o no tant sorpresa, ha estat el vot de la dreta espanyolista que ha fet desaparèixer el grup municpal taronja i en el lloc de, l'extrema dreta deserà present al Ple municipal egarenc amb 3 regidors. El discurs de l'extrema dreta arreplega 8.380 vots,). El partit d'Alícia Tomás doncs formarà part dels 27 regidors de Terrassa.Finalment, elque havia quedat fora de l'Ajuntament en l'últim mandat,orna a Consistori amb 2 regidors. Ha obtingut 5.2426,56%). En canvii laes mantenen fora del Consistori egarenc, un mandat més.

Terrassa 2023 Totes les dades Cens total: 158.703 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 80.703 50,85% Abstencions: 78.000 49,14% Vots nuls: 821 1,01% Vots en blanc: 1.135 1,42% Partit Vots % Regidors

Matadepera 2023 Totes les dades Cens total: 7.554 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 4.317 57,14% Abstencions: 3.237 42,85% Vots nuls: 41 0,94% Vots en blanc: 55 1,28% Partit Vots % Regidors

Vacarisses 2023 Totes les dades Cens total: 5.619 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 2.868 51,04% Abstencions: 2.751 48,95% Vots nuls: 23 0,80% Vots en blanc: 50 1,75% Partit Vots % Regidors

Rellinars 2023 Totes les dades Cens total: 730 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 430 58,90% Abstencions: 300 41,09% Vots nuls: 4 0,93% Vots en blanc: 6 1,40% Partit Vots % Regidors

Ullastrell 2023 Totes les dades Cens total: 1.614 Escrutat 100,00% Vots comptabilitzats: 931 57,68% Abstencions: 683 42,31% Vots nuls: 79 8,48% Vots en blanc: 86 10,09% Partit Vots % Regidors