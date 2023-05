El vot a vot dels alcaldables de Terrassa

Els candidats a l'alcaldia de Terrassa ja han exercit el seu dret a vot aquest matí a la ciutat. Tots han coincidit en demanar a la ciutadania que participi en aquestes eleccions municipals, que han arrencat a les 9h del matí i sense cap incidència.

🗳️ Ja he votat fa uns minuts! 📌 L'inici de la jornada electoral s'ha produït sense incidents i tots els col·legis estan en marxa en ordre. 🗳️ Bona jornada electoral! pic.twitter.com/up4rM2WUq2

🗳️ Ja he votat, i molt ben acompanyada! ✅La jornada electoral s'ha iniciat sense incidents i tots els col·legis han obert correctament. Gràcies a totes les persones que feu possible aquest dia. 😄 Bona jornada. Omplim les urnes! #28MTerrassa #LaTerrassaQueAvança pic.twitter.com/SuPCcg9fFt

Bon dia!☀️

Avui és un dia molt important‼️



No us quedeu a casa, sortiu a votar📩 per decidir quina ciutat volem.



#JoVotoAgnèsPetit ❤️ pic.twitter.com/XJY7eqi43t

