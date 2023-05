Tanquen els Frankfurts Vallès

Aquest dijous, els locals deque hi ha Terrassa s'han vist obligats a abaixar les persianes de manera provisional per un. Els clients se n'han assabentat a través d'un cartell a les persianes dels establiments, que diu que han tancat per "no poder garantir ni la qualitat habituals a casa nostra els pròxims dies".La companyia ha explicat al Diari de Terrassa que el problema de subministrament afecta sobretot als embotits, i també a la botiga en línia i en l'aprovisionament de botigues d'alimentació i forns on es poden trobar habitualment els seus productes, tot i que de manera diferent, perquè "depèn de l'estoc".Els responsables dels establiments tancats esperen poder tornar a estar "al 100%". Els locals tancats són els dos del centre, el del carrer dels Gavatxons i el del Portal de Sant Roc. Fora de Terrassa, també han tancat el de Gran de Gràcia, a Barcelona, i els dos de Badalona.