Terrassa En Comú Podem s'erigeix com l'única força capaç de «sumar per transformar»

La candidata de, ha comparegut aquest matí davant la premsa, en l'últim dia de campanya, per fer una última valoració abans de diumenge, el dia de lesque poden fer canviar el rumb de la ciutat i, especialment, poden fer retornar els Comuns al ple. "Molta gent ens ha dit que en aquest mandat ens han trobat a faltar al ple municipal", ha dit Petit.Pel que fa a la valoració dels quatre anys de govern de Tot per Terrassa i ERC, els Comuns asseguren que "hem anat coneixent plans, plans i plans, que ens sonen a a bla, bla, bla", ha dit la candidata, que ha dit que no hi ha. "Terrassa no pot esperar més", ha afegit.Petit també diu que"no ha fet d'alcalde, sinó de candidat", i que s'ha escudat en diverses "excuses i subterfugis" com la, i ques'ha dedicat a fer "de crossa, sense cap incidència real". També ha estat crítica amb l'oposició, de qui considera que ha estat "desdibuixada i tèbia". En canvi, Terrassa En Comú Podem "som el projecte que suma per tansformar", i que defensa un model de ciutat "més verda, més saludable, més justa, que planti cara a l'especulació i als lobbies i que no deixi ningú enrere".La candidata ha explicat les deu mesures més destacades del seu programa electoral que pensen aplicar tot just comenci el mandat:, crear una, obrir una, instaurar un servei dei dotar de més recursos l'atenció a la, promoure laamb transport públic i vehicles de mobilitat personal, rebutjant també el Quart Cinturó, entre d'altres.