Junts per Terrassa defensa que el seu és un vot «a la solvència i a la independència»

L'alcaldable de, ha comptat amb el suport de diverses espases del partit aquesta setmana: la diputada, l'exconselleri el secretari general del partit,Junts per Terrassa ha celebrat aquest dimecres els seu acte central de campanya a la plaça del Vapor Ventalló, que ha estat un bon resum de l'esperit de la candidatura: la. Lluís ha assegurat que "aquestes eleccions van d'aquestes dues coses: solvència per recuperar el pols i el lideratge de la ciutat i independència per mantenir viu l'esperit del Primer d'Octubre. Així, Lluís ha reivindicat Junts per Terrassa com el referent de l'independentisme a la ciutat.La candidata assegura que Terrassa necessita un, i tornar a ser aquella Terrassa "optimista, pionera, innovadora, referent", i esdevenir la. Per aconseguir-ho, doncs, defensa que cal un Ajuntament amb "visió estratègica, que ajudi a generar oportunitats, amb capacitat de forjar consensos duradors en el temps, que atregui inversions i capti talent”. Lluís ha assenyalat la mobilitat, la seguretat, la neteja i el manteniment urbà com a principals aspectes que preocupen els terrassencs.Rull, que és el marit de Meritxell Lluís, ha dedicat un emotiu discurs a la seva companya, a qui ha definit com una persona de "passió extraordinària i ideals vigorosos" des que es van conèixer, en l'època de militància conjunta a la. L'exconseller ha recordat el seu pas per la presó, el conte que explicaven al seu fill petit per fer la situació més fàcil, i el consell que li va donar en els moments més convulsos del procés: que fes el que havia de fer per, en un futur, "poder mirar als ulls als nostres fills".Un altre exconseller i actual secretari general de, Jordi Turull, ha acompanyat l'alcaldable en el penúltim acte de campanya. Turull s'ha mostrat convençut que Meritxell Lluís "aconseguirà un resultat esplèndid. Quan vas pel carrer t'adones que la gent la sent propera i se l'estima", ha assenyalat. "Serà la gran sorpresa de la nit electoral", ha afirmat.Jordi Turull ha pogut visitar diversos comerços i el mercat de la Independència, i conèixer de prop les propostes de Junts per Terrassa en aquest àmbit: una regidoria ambde comerç, seguretat, neteja i mobilitat. "L'actual govern municipal està ofegant el Centre. Nosaltres volem potenciar tot el teixit comercial de la ciutat", ha explicat l'alcaldable.