ERC anuncia un pla de xoc de manteniment de 20 milions d'euros

va anunciar dijous undotat amb, que vol reparar el que consideren un "endarreriment històric", amb un dèficit que calculen que és superior als 75 milions, amb "més d'una dècada de desinversió", en paraules de la número 5 de la llista,. La candidata,, ha detallat que aquest pla de xoc inclouria carrers i espais públics, i també equipaments i edificis municipals: "Cobertes que tenen filtracions, incompliments normatius d'instal·lacions, façanes, reparacions estructurals com esquerdes, prevenció de riscos laborals, climatització, acccessibilitat...".Martínez també s'ha compromès a fer públic, durant els, el document detallat de prioritats de manteniment, el calendari i l'import.Dimecres,va explicar la seva proposta per impulsar una, com a equipament de referència a l'hora d'informar, asessorar i atendre denúncies de persones que hagin patit alguna mena de discriminació. En definitiva, es tracta d'agrupar diversos serveis ja existents en una finestreta única "perquè qualsevol persona que pateixi una discriminació a Terrassa pugui ser ben atesa, acompanyada i assessorada, com ha explicatEn concret, aquest servei agruparia la Casa Galèria, el Servei d’Atenció i Denúncia per Víctimes de Racisme (SAiD) i el Servei d’Atenció a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (SAI DASIG), encara per determinar.En aquesta mateixa línia, Ona Martínez ha explicat que ERC crearà una nova, per aglutinar "mirades interseccionals i polítiques transversals com la participació i la transparència, però sobretot la mirada d'igualtat de drets".Pel que fa a la, Montse Font ha explicat que aposten per un vessant preventiu, "prioritzant la mediació a la confrontació", amb ciutadans que juguin un paper principal com a actors actius de les polítiques públiques de seguretat.Finalment,(número 6 i representant del) ha exposat algunes propostes en matèria de Joventut: vincular el teixit econòmic i la Formació Professional i la universitat, desenvolupar el Pacte per a l'Emancipació Juvenil, crear un Pla Local de Salut Mental i crear un Carnet Jove Local.