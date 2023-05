Ciutadans vol reformar el parc de Vallparadís

Carlos Carrizosa ha visitat Terrassa aquest dimecres Foto: Cedida/Cs Terrassa

ha presentat aquest matí la seva proposta de reforma del, que volen ampliar en el seu tram sud, a l'altura de Can Jofresa, a més d'incorporar-hi diverses millores com la il·luminació o la vigilància.Així ho ha expressat la candidata de la formació taronja,, en una carpa informativa. La proposta requereix, doncs un redisseny del, que "ja té 20 anys d'antiguitat i que ha de ser canviat per adaptar-se a les noves formes de mobilitat, el creixement de la ciutat i les noves necessitats de Terrassa".Pel que fa a les millores, Martínez ha destacat la, especialment en horari nocturn "per evitar els botellots i trobades que puguin causar molèsties als veïns". Per altra banda, Ciutadans vol crear un nou carril segregat per aper permetre una millor convivència entre els usuaris i la resta de vianants.Isabel Martínez, que ha valorat molt positivament la campanya del partit liberal a la ciutat, va rebre dimecres el suport del diputat, que va destacar que la seva formació "mai ha estat immersa en casos de corrupció" i perquè el vot a Cs "mai és un vot entreguista a poder i cadires", sinó que els seus pactes es basen en elL'alcaldable s'ha mostrat convençuda, aquest divendres, que "Ciutadans serà decisiu al proper govern municipal", ja que la ciutadania reclama"després de 40 anys de governs socialistes i aquests darrers quatre anys d'un govern deamb els independentistes".