Les millors frases del debat a vuit del «Diari de Terrassa»

Debat electoral del Diari de Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

Jordi Ballart, candidat de TxT i alcalde de Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

"El pressupost en neteja s’ha augmentat en 20 milions, però ha de seguir sent una prioritat".

"La Ronda Nord s'ha d'acabar perquè ha de treure vehicles de la nostra ciutat".

"Treballem per incrementar els efectius de la Policia Local i seguirem insistint a la Generalitat perquè hi hagi més Mossos".

"El pressupost d'Eco-equip no ha canviat, ha augmentat. Anem en la bona direcció".

"A Terrassa tenim 600 habitatges en projecció amb diferents fórmules i cal mirar cada promoció per fer un 30%, 40% o 50% d'habitatge protegit, si cal".

Si seguim governant els proposo fer un gran pacte de ciutat per l'habitatge públic amb els partits polítics, els moviments socials, el gremi de la construcció, etc".

"Cal que es deixi d'utilitzar la llengua per dividir perquè és de tots els catalans i des de l'administració hem de fer un reforç perquè s'incrementi".

Eva Candela, candidata del PSC Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

"El PSC no es va dotar d'un Pla de Mobilitat, sinó que ho va fer la ciutat i no creiem amb la improvisació".

"Cal incrementar agents cívics de dia i de nit perquè la percepció de la seguretat és molt important".

"Aquest 2023 s'ha fet una transferència a Eco-equip inferior a l'any anterior".

"Amb les rieres no es pot ser frívol".

"Hi ha un problema d’habitatge a tot el país i cal ajudar als joves que es vulguin emancipar. Aquest mandat no s'ha fet un gran esforç per comprar habitatge amb tanteig i retracte per famílies vulnerables".

"Podem estar a favor del 30% d'habitatge protegit però els municipis no podem anar sols, necessitem de les altres administracions".

"Quan poses el català a la pica-baralla política s'acaba perdent el sentit. No s'ha de condicionar la ideologia política per si parles o no el català. Salvem el català!".

Ona Martínez, candidata d'ERC Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

"Som un partit de fiar, fidel als nostres compromisos".

"La Ronda Nord ha estat un nyap absolut i s'ha d'acabar però ha de ser una ronda urbana, de circulació lenta i amable".

"El PSC va deixar escrit un Pla de Mobilitat que no es van creure i no es va implementar".

"Els que volen més policia, d'on trauran els diners?"

"Calen fer polítiques perquè tothom pugui viure dignament i perquè els joves es puguin emancipar".

"Ens comprometem perquè el 30% d'habitatge nou sigui de lloguer social".

"Ens preocupa la regressió del català entre els veïns de la ciutat. El català és cohesió i hem constituït una comissió per treballar amb les entitats per seguir potenciant el català i hem doblat els cursos de llengua catalana per a les persones nouvingudes".

Isabel Martínez, candidata de Cs Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

"Cal privatitzar l'empresa actual de neteja, Eco-equip, i fer-se càrrec de la neteja d'incivisme i de grafitis".

"Volem crear una oficina per afectats per les ocupacions delinqüencials a la ciutat".

"Pregunta quan ens facilitaran la famosa auditoria que la senyora Melgares té guardada en un calaix".

"Deixaríem de destinar milions d'euros a Eco-equip".

"Els preus dels lloguers son exorbitants i mesures del 30% no ajudaran al fet que siguin una mesura eficaç i cal invertir en un parc d'habitatge públic decent".

"Tenim un servei municipal que funciona molt bé que és el Servei de Normalització Lingüística, també podria oferir les comunicacions amb les dues llengües oficials".

Meritxell Lluís, candidata de Junts per Terrassa. Foto: Nebridi Aróztegui

"El debat s'ha de generar abans, durant i després d'implementar mesures de mobilitat".

"Cal pensar la seguretat de manera transversal a la ciutat".

"A més neteja, augmenta la percepció de seguretat de la ciutat i tot i l'esforç econòmic, no s'ha vist reflectit a la ciutat".

"Hem de pensar també amb les situacions dels desnonaments i cal fer una acció conjunta entre el sector públic i privat per fer-hi front".

"Cal pensar d'altres formes de tinença d'habitatge com la masoveria urbana i tenim dèficit d'habitatges d'emergència i un excés de persones a la taula d'emergència".

"El català està en una situació d'emergència social, per molts que alguns se'n vulguin obligar i l'administració ha de fomentar i vetllar per l'ús del ciutadà. El Consorci per la Normalització Lingüística hauria de tenir més recursos econòmics".

"Els representants públics han d'utilitzar el català quan estan en actes públics representant l'Ajuntament".

Agnès Petit, candidat de Terrassa En Comú Podem. Foto: Nebridi Aróztegui

"El govern actual no té cap pla de mobilitat i s'ha vist en el caos d'Arquimedes i Galileu, per exemple".

"Terrassa necessita menys improvisació i no podem debatrà sobre guerra de cotxes sí, o guerra de cotxes no".

"Inseguretat és que et puguin fer fora de casa teva amb la teva família per no poder pagar i només tres partits -ERC, la CUP i nosaltres- hem signat el compromís amb el 30% d'habitatge públic".

"Nou model productiu i energètic per una ciutat més inclusiva i sostenible: innovació, connectar la universitat i explorar nous camins per fer ciència a través de la gent".

"L'emergència habitacional és una tragèdia a la ciutat i aquesta responsabilitat ara que tenim la llei d'habitatge depèn també dels ajuntaments per regular els lloguers".

"El model d'immersió lingüística ha de ser un model consensuat per tothom com ha estat fins ara per no malmetre encara més la llengua catalana".

Jaume Bofill, candidat de la CUP Foto: Nebridi Aróztegui

"Els autònoms i les petites empreses són les que sostenen l'economia".

"S'ha crescut més en quantitat que qualitat i cal vianantitzar zones comercials als barris perquè l'espai públic iguala a la gent".

"Per nosaltres la seguretat va de la mà de la justícia social, que la gent tingui una vida digna".

"La policia ha de ser més preventiva i no reactiva i l'extrema dreta s'aprofita del discurs".

"Avui la Marta del PP no treu la iaia però li dic que el 98% de les ocupacions estan fetes a immobles de bancs i de grans tenidors. El tema de les ocupacions a primeres residències no existeix a l'estat espanyol representa el 0,07%".

"A Terrassa hi ha un desnonament cada 11 hores. Cal intensificar la unitat antidesnonaments a la ciutat i fiscalitzar els fons voltors que tenen 1.300 habitatges a la ciutat".

"El català està en una situació greu socialment. Hi ha hagut unes polítiques de convergència tèbies i la gent jove està perdent al català. Cal fer una desobediència activa a la imposició del 25% del castellà a les escoles".

Marta Giménez, candidata del PP Terrassa Foto: Nebridi Aróztegui

"Fem política d'adults i per adults centrada amb Terrassa".

"Vostès -ERC- estan al govern de la Generalitat i Terrassa segueix sent zona 3".

"Defensem una mobilitat amb seny i sentit comú. Estem en contra de penalitzar el vehicle privat".

"De nit fa por passejar per la ciutat i la ciutadania ha d'estar tranquil·la quan marxa de cap de setmana perquè no li ocupin el pis".

"La iaia que vostè riu (Jaume Bofill) existeix, té por i viu a Terrassa".

"Vostès van augmentar els sous dels assessors polítics i podríem retallar per aquí".

"Cal donar resposta a qui tingui necessitat però qui ha de donar la solució és l'administració pública i no les empreses privades".

"Em nego de fer de la llengua una arma política. Com més idiomes millor, en contra de la imposició i a favor de la llibertat".

Quan només falten tres dies per les, a Terrassa, els-els cinc partits amb representació a l'Ajuntament, i tres més, que n'han tingut alguna vegada, s'han assegut, cara a cara, per contraposar idees i projectes dels seus programes electorals. Ha estat aquest vespre a l'auditori de LaFACT en el marc del tradicional debat electoral delLa, lao lahan tornat a ser els principals temes de debat de tots els candidats que han aprofitatabans dels comicis per seduir els tres-cents assistents en directe i tots aquells que han seguit el debat per streamig.Un públic que no ha dubtat a l'hora d'aplaudir les propostes i discursos que han valorat positivament, de diversos candidats. I també un públic que ha reivindicat, en silenci, elde la mà d'activistes del Sindicat de Llogateres que han visiblitzat uns cartells demanant el compromís dels candidats.A continuació, el recull de les millors frases del debat dels líders locals dels partits:(Tot per Terrassa),(Partit Socialista de Catalunya),(Esquerra Republicana de Catalunya),(Ciutadans),(Terrassa en Comú Podem),(Candidatura d'Unitat Popular) i(Partit Popular).