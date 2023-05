Terrassa torna a lluir l'emblemàtic anunci de Netol

L'anunci dedels anys 60 ja torna a lluir al capdamunt del carrer de la Font Vella. En els darrers mesos s'han fet treballs per a conservar i restaurar l'emblemàtic anunci, i aquest matí s'ha destapat en un acte de presentació que ha comptat amb, director del, el propietari de l'edifici on es troba el cartell,, i diversos regidors del govern:(Turisme),(Urbanisme),(Cultura)(Comerç).L'anunci, pintat perals anys 60 del segle XX, va reaparèixer l'estiu del 2022 , quan es va retirar una tanca publicitària. Fa 6 metres d'amplada i 3 d'alçada, i està fet manualment amb pintura industrial. Tècnics restauradors del MNACTEC han fet una intervenció amb caràcter "d'emergència", ja que la pintura estava en un estat molt precari, com ha explicat Perarnau. El director del MNACTEC també ha dit que s'han trobat fins a, 11 amb resina sintètica i 4 pintats a l'oli, que corresponien a diversos cartells d'anuncis publicitaris de diverses dècades. Les tasques s'han limitat a netejar, fixar i integrar, peròEl tècnicha destacat la importància d'aquest cartell, ja que l'icònic majordom de Netol va esdevenir en una "mascota publicitària, transformada en personatge: a diferència d'un logotip corporatiu, se'l pot saludar, canta i parla...". Així és com "es guarda en la nostra memòria, i ara el percebem des de la nostàlgia", ha explicat.Netol és una empresa fundada el 1916 pels empresaris catalans, i va tancar a la dècada de 1990. La marca va ser molt popular, amb l'abrillantador de metalls com a producte estrella, i altres productes d'adrogueria. La imatge del majordom, dissenyada cap a 1919, va ser una imatge icònica de la marca, i és una de les figures més emblemàtiques de laEl de Terrassa és un dels molts anuncis de pintura mural de la marca arreu de l'Estat espanyol, i també n'hi havia en llauna litografiada, als tramvies, reproduccions a mida natural en cartró a les entrades de les botigues o termòmetres publicitaris en ferro esmaltat.