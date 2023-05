Així és l'ecoRD2023, el nou monoplaça de l'UPC ecoRacing

L'equip de l'(ESEIAAT)ha presentat un nou model de monoplaça, coincidint amb el seu 15è aniversari: l', un bòlid elèctric de conducció autònoma i amb tracció a les quatre rodes, i que és una evolució del model anterior que continua amb els quatre motors elèctrics en cada roda.Els motors poden oferir 1190 Nm de parell motor i 140kW de pic de potència, i que permet acceleracions, i possibiliten la implementació del sistema de Torque Vectoring, que aprofita la capacitat de modular el parell a cada roda per millorar el comportament a les corbes.Pel que fa a les bateries, compten amb una energia de 6,8 kWh i estan optimitzades per participar en les competicions d'endurance de més de 20 quilòmetres, així com tot el tren de potència, especialment el rendiment dels motors, amb més d'unEl nou monoplaça compta amb tecnologia Driverless, capaç de fer que el cotxe pugui córrer, és a dir, sense pilot ni ningú que el controli, amb un sistema de càmeres i sensors i un ordinador a bord. L'equip va incorporar aquesta tecnologia l'any 2021, i l'ha anat evolucionant any rere any. Aquest any l'equip tornarà a participar en la categoria Driverless Cup a la reconeguda Formula Student Germany, enfrontant-se als trenta millors equips del món, els més avançats tecnològicament, per millorar els resultats de l'any passat.El xassís de l'ecoRD2023 incorpora tecnologies capdavanteres del món de la competició, com un monocasc de fibra de carboni i un paquet aerodinàmic complet, que funcionen conjuntament per poder aconseguir elL'Eseiaat destaca que un dels punts diferenciadors d'UPC ecoRacing ha estat sempre "el seu compromís amb la", i amb aquest monoplaça el situen en el seu màxim exponent: el prototip compta amb diversos elements fets amb materials naturals, com el seient del pilot o parts no estructurals del xassís, que estan fetes amb fibres de lli, i molts inserts del monocasc i del paquet aerodinàmic estan fets amb fusta de bedoll. "Sostenibilitat i competició són conceptes que poden anar de la mà", declara l'equip.