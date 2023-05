El PSC vol construir un Palau de Congressos

Elha proposat aquest dimarts la construcció d'una la ciutat, que pugui servir també com a recinte firal, que es podria ubicar "en algun dels sectors en desenvolupament". Aquesta és una de les propostes més destacades que ha anunciat la candidata socialista,, que també ha dit que estudiaran crear mésper a vehicles als principals eixos comercials, i queper als comerciants.Aquestes són les principals línies d'actuació en matèria de, i que en paraules de la candidata vol acabar amb la "precipitació" que ha caracteritzat el govern deen aquest àmbit.La número tres de la llista,, ha participat en aquest acte a la plaça de ca n'Anglada, també acompayats del comerciant i membre del PSC. Menéndez ha destacat "la gran importància del comerç de proximitat per a la qualitat de vida", i ha criticat que en quatre anys el govern no hagi pres cap decisió "clara i contundent" en l'àmbit: ha dit que Ballart ha actuat "sense estratègia, sense marcar la direcció" i sense ajudar a "garantir la viabilitat" del comerç local.Així, el PSC considera que després de la pandèmia, l'executiu de Ballart va actuar "tard i malament", cosa que ha tingut diverses conseqüències: el procés de dissolució dede Ca n'Anglada "per falta de col·laboració amb l'administració", la paralització de les obres de pavimentació de tot el recinte del Mercadal Martí l'Humà a l'avinguda de Béjar i la del Pla Director de Mercats, que es va aprovar amb el socialistaLa candidata del PSC, que defensa l'impuls del comerç local pel seu impacte econòmic i en creació d'ocupació però també "perquè fomenta la convivència als barris", també proposa unper digitalitzar-lo; un Pla que el govern ha licitat recentment, "després de quatre anys" que el PSC ho proposés.Per altra banda, la candidatura de Candela aposta per consolidar lesper potenciar la cooperació entre l'Ajuntament i els eixos comercials, la modernització del, i celebrarcom el Gastroart, que es duia a terme a la Rambla de Francesc Macià.