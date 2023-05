Cs vol crear una Oficina d'atenció als afectats per les ocupacions a Terrassa

Ciutadans ha visitat aquest dimarts el sector de Can Palet, des d'on han presentat les seves propostes en matèria de seguretat.



La candidata, Isabel Martínez, ha demanat que la ciutat disposi d'una Oficina d'atenció als afectats per les ocupacions, que es desplaci pel territori i tingui línia directa amb la Policia Municipal i els Mossos, "perquè els problemes de les ocupacions esdevenen també conflictes a la comunitat i al barri", ha dit. Aquesta oficina també prestarà assessorament jurídic als afectats per una ocupació.

Infraestructures necessàries per al Vallès Occidental i les seves capitals

Martínez lamenta que, partits que conformen el govern municipal, hagin rebutjat sempre les seves propostes en matèria d'ocupació d'habitatges, que és "una realitat a la ciutat, on en alguns casos comporta problemes de convivència, d'incivisme, amb puntes de conflictivitat, i els veïns es troben sols".La formació taronja també proposa incrementar la plantilla de la Policia Municipal per arribar a larecomanada, "fent un sobreesforç els anys vinents per incrementar els efectius i el material".Respecte al ball de xifres sobre els agents de Policia Municipal, la candidata ha dit que el problema "no és només de xifres, sinó que també és de gestió". I és que segons Cs, "tenim un problema amb el nombre d'agents que finalment renuncien a venir a Terrassa, que és elevat". En aquest sentit, la candidata ha recordat que Terrassa va ser la última ciutat en fer lesdels nous policies, cosa que els ha penalitzat perquè "molts agents ja han triat plaça a altres ciutats on han superat les proves mèdiques abans".

En una roda de premsa conjunta amb l'alcaldable de Sabadell, Joan García, Isabel Martínez ha reclamat que s'acabi la B.40, una infraestructura prioritària per als municipis que ha de permetre la pacificació de la Gran Via a Sabadell, carrers de pas com Arquímedes i Galileu a Terrassa, i reforçar la connexió de Terrassa amb el seu entorn.



La candidata també ha dit que la infraestructura està dificultant la necessària reindustrialització de Sabadell i Terrassa per impulsar l'economia del Vallès Occidental.

Altres propostes de Ciutadans per a les dues ciutats són millorar-ne la connexió, crear unper la N-150, unir les duesa través del bosc de Can Deu, o tenir una "connexió directa deentre Sabadell i Terrassa i l'aeroport de Barcelona-El Prat". Els liberals portaran aquesta proposta al Parlament de Catalunya.