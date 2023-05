ERC anuncia set milions per al manteniment de les instal·lacions esportives

ha anunciat aquest dimarts un pla de xoc deque es destinaran al manteniment de lesde la ciutat. I és que, a parer d', alcaldable dels republicans, "ara toca posar els equipaments esportius al dia més que fer un nou gran equipament".Aquest serà un pla "públic, transparent i amb calendari d'actuacions", que definirà lesen funció de les necessitats de cada instal·lació. Alhora, la candidata d'ERC ha dit que s'estudiarà la possibilitat deper poder acollir més esports a Terrassa."Entre el 2010 i el 2019 pràcticament s'han abandonat els equipaments esportius", ha lamentat la nedadora, número 7 de la candidatura d'ERC a Terrassa, i és per això que defensa que abans de fer res nou, cal assegurar "que tot el que ja tenim està en bones condicions. Hem de recuperar el temps perdut", ha dit.Rey també ha explicat que ERC vol promoure la, com un espai de serveis compartits i de col·laboració entre les entitats, i que aculli unper recollir denúncies, informacions, irregularitats o fets que puguin ser motiu d'avaluació i resposta per part de l'Ajuntament. A més, proposen obrir les instal·lacions esportives de lesa tota la ciutadania fora de l'horari lectiu.