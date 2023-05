Així és el cartell de la Festa Major de Terrassa 2023

Aquest matí s'ha fet públic el cartell de la, de la qual ja es comencen a conèixer alguns detalls:serà un dels caps de cartell dels concerts, i ja es poden votar els capdidatsa a Capgròs de l'Any 2023 El cartell, en doble versió, és un compendi de color, diversitat i bestiari, i és obra d', alumna del segon curs de Gràfica Publicitària de l'Escola Municipal d'Art i Disseny de Terrassa. El consistori en destaca "els colors que omplen la ciutat" i "la diversitat de persones i esdeveniments" que se celebren per Festa Major, que són els principals elements que han inspirat l'autora.A més, el cartell també incorpora elde la ciutat, amb una imatge més moderna i contemporània: eli la, que simbolitza el Parc de Vallparadís com "el cor que travessa la ciutat" i la imatge dels hipopòtams com a elements identificats amb el parc i com a imatge de Terrassa com a ciutat feminista. A més del cartell, s'ha creat una, seguint una gamma cromàtica festiva per acompanyar-lo, amb un disseny d'estil Bauhaus i amb formes geomètriques bàsiques.Reche ha explicat que el cartell vol representar "", elements que "sempre han acompanyat la Festa Major de Terrassa.El cartell de la Festa Major s'ha elaborat a l'Escola Municipal d'Art i Disseny, i enguany ha estat la il·lustradora i dissenyadoral'encarregada de dirigir el workshop per crear la imatge, assessorant els alumnes participants en el projecte, tots els de segon curs d'Arts Gràfiques i Disseny de Gràfica Publicitària, que han aportat 30 idees per elaborar-lo.