Junts per Terrassa escoltarà la Taula del Tercer Sector per definir les polítiques socials

La candidata de, ha presentat aquest migdia les propostes de la formació en l'àmbit dels, en què ha destacat la importància d'escoltar les entitats del Tercer Sector i la necessitat de tenir un "Ajuntament ambiciós" que faci de "la inclusió i l'accessibilitat universal" les claus de la ruta del govern.Així, Lluís s'ha compromès a reunir-se amb la taula del Tercer Sector per escoltar-los abans d'elaborar els, i procurar que des de l'administració es doni resposta a les persones amb capacitats diverses, gent gran, joves i tots els ciutadans en general "des d'una visió, sense tractar cada problemàtica com si fossin compartiments estancs".La candidata reconeix que hi ha alguns aspectes en què els municipis no tenen competències, però creu que han de ser "agents facilitadors": "Cal agafar la maleta i anar a demanar a la resta d'administracions tot allò que necessitem per alde la nostra ciutadania". Les prioritats de Junts seran abordar les qüestions de la, i posar fil a l'agulla per "elaborar un pla de xoc d'acord amb la Taula d'Acció Social de la ciutat per tal d'orientar l'acció municipal".Meritxell Lluís ha comptat amb el suport de, portaveu de la formació al Senat, i la número dos de Barcelona,. Tots dos han criticati elper "confondre partit amb govern i govern amb partit", fent referència a tots els anuncis que ha fet el president del govern espanyol,, participant en mítings del PSC; i també al cas del conseller de Drets Socials,, donant suport a una Llei estatal d'habitatge que, a parer seu, "buida de competències" a la Generalitat i "és un nyap de cara a la galeria".En la mateixa línia s'ha expressat Neus Munté, que ha definit lacom "marca de la casa del PSOE" i "de qui li dona suport per legislar tard i malament", en referència a ERC. A banda d'aquesta "invasió competencial", Junts també ha denunciat "l'infrafinançament" que es pateix en tots els camps i serveis.