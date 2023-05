Gerard Piqué, al director esportiu del Terrassa FC: «Escombri primer casa seva»

🔴 @3gerardpique president de la @KingsLeague contesta al director esportiu del @TerrassaFC @EzequielMiquel sobre el tweet de Vivi. Cal dir que el Terrassa havia parlat prèviament amb el representant de Vivi de la seva decisió de prescindir d’ell. #futbolcat pic.twitter.com/S2LqJzK8CQ — Àrea de Joc (@Areadejoctrs) May 23, 2023

ha criticat aquest dilluns, en el marc de l'After Kings de la Kings League, el director esportiu del, després que el migcampistarespongués en un tuit a l'anunci oficial de la seva sortida, que segons deixa entendre, no se li havia comunicat a ell directament."Gran treball del secretari tècnic del Terrassa", ironitza el president de la, qui també recomana a Ezequiel que "escombri casa seva primer i solucioni els seus problemes". "S'omplen la boca de donar exemple, i ens dona pals, però és que es retraten ells sols, i amb dos dies de diferència", etziba Piqué. Després, però, Piqué assegura que "no té cap problema amb el Terrassa FC, que és un gran club".Aquesta crítica es produeix arran de les declaracions del director esportiu al programa Àrea de Joc, de la Ràdio Municipal, en que assegura que "l'any que ve les jugadores que juguin a lano jugaran al Terrassa FC", i que l'equip masculí no fitxaria cap jugador que disputés la Kings League. Ezequiel va explicar que alguns jugadors del primer equip ja havien demanat poder participar en aquesta competició.Respecte a la baixa de Vivi (sobrenom d'), el mateix programa Àrea de Joc va aclarir que el club havia parlat prèviament amb el seu representant sobre la decisió de prescindir dels seus serveis de cara a la pròxima temporada.